Трамп приглашен в Египет для соглашения по урегулированию конфликта в Газе

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси пригласил президента США Дональда Трампа посетить церемонию подписания соглашения по урегулированию конфликта в секторе Газа. Приглашение прозвучало во время трансляции на телеканале Extra News.
«Я приглашаю президента Трампа в случае достижения соглашения посетить подписание этого соглашения в Египте», — сказал ас-Сиси во время выступления в египетской академии полиции. Приглашение прозвучало на фоне продолжающихся непрямых переговоров между представителями ХАМАС и Израиля, проходящих в Шарм-эш-Шейхе при посредничестве Египта, Катара и Турции.
Переговоры в Египте проходят по инициативе и на основе мирного плана, предложенного Дональдом Трампом. Этот план призван положить конец двухлетнему вооруженному противостоянию в секторе Газа и создать условия для долгосрочного мира в регионе.
Ранее Трамп назвал ближайшие 48 часов непрямых переговоров между Израилем и ХАМАС в Египте определяющими для разрешения конфликта. Он подчеркнул, что направил своих представителей в Каир для заключения сделки между сторонами.
