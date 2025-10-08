Трамп приглашен в Египет для соглашения по урегулированию конфликта в Газе

Приглашение Трампа прозвучало на фоне переговоров между представителями ХАМАС и Израиля
Приглашение Трампа прозвучало на фоне переговоров между представителями ХАМАС и Израиля Фото:

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси пригласил президента США Дональда Трампа посетить церемонию подписания соглашения по урегулированию конфликта в секторе Газа. Приглашение прозвучало во время трансляции на телеканале Extra News.

«Я приглашаю президента Трампа в случае достижения соглашения посетить подписание этого соглашения в Египте», — сказал ас-Сиси во время выступления в египетской академии полиции. Приглашение прозвучало на фоне продолжающихся непрямых переговоров между представителями ХАМАС и Израиля, проходящих в Шарм-эш-Шейхе при посредничестве Египта, Катара и Турции.

Переговоры в Египте проходят по инициативе и на основе мирного плана, предложенного Дональдом Трампом. Этот план призван положить конец двухлетнему вооруженному противостоянию в секторе Газа и создать условия для долгосрочного мира в регионе.

Ранее Трамп назвал ближайшие 48 часов непрямых переговоров между Израилем и ХАМАС в Египте определяющими для разрешения конфликта. Он подчеркнул, что направил своих представителей в Каир для заключения сделки между сторонами.

