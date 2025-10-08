Fox News: Трамп считает следующие 48 часов решающими для решения вопроса по Газе

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Трамп хочет заключить сделку между враждующими сторонами
Трамп хочет заключить сделку между враждующими сторонами Фото:

Ближайшие 48 часов непрямых переговоров между Израилем и ХАМАС в Египте станут определяющими для разрешения конфликта в секторе Газа. Об этом сообщает президент США Дональд Трамп. Его слова передает корреспондент Fox News.

«По сообщениям, президент Трамп заявил бывшему американскому заложнику и его семье, что следующие 48 часов переговоров имеют решающее значение», — сообщает лидер США. Трамп подчеркнул, что добился направления своих представителей Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Каир. Их цель — заключение сделки между сторонами.

В египетской столице проходят непрямые переговоры между делегациями Израиля и ХАМАС при участии посредников из Египта, Катара и Турции. Обсуждение идет по инициативе мирного плана, предложенного Дональдом Трампом, который предусматривает прекращение боевых действий и создание условий для долгосрочного урегулирования. Американская сторона настаивает на немедленном прекращении огня, обмене заложниками и открытии гуманитарных коридоров.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял о приближении к сделке по урегулированию конфликта в секторе Газа, выражая уверенность в возвращении заложников и завершении войны. Он также отмечал, что Израиль и ХАМАС находятся на финальной стадии переговоров о достижении соглашения.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Ближайшие 48 часов непрямых переговоров между Израилем и ХАМАС в Египте станут определяющими для разрешения конфликта в секторе Газа. Об этом сообщает президент США Дональд Трамп. Его слова передает корреспондент Fox News. «По сообщениям, президент Трамп заявил бывшему американскому заложнику и его семье, что следующие 48 часов переговоров имеют решающее значение», — сообщает лидер США. Трамп подчеркнул, что добился направления своих представителей Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Каир. Их цель — заключение сделки между сторонами. В египетской столице проходят непрямые переговоры между делегациями Израиля и ХАМАС при участии посредников из Египта, Катара и Турции. Обсуждение идет по инициативе мирного плана, предложенного Дональдом Трампом, который предусматривает прекращение боевых действий и создание условий для долгосрочного урегулирования. Американская сторона настаивает на немедленном прекращении огня, обмене заложниками и открытии гуманитарных коридоров. Ранее президент США Дональд Трамп заявлял о приближении к сделке по урегулированию конфликта в секторе Газа, выражая уверенность в возвращении заложников и завершении войны. Он также отмечал, что Израиль и ХАМАС находятся на финальной стадии переговоров о достижении соглашения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...