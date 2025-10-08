Беспилотники и оперативность: секреты спасателей ЯНАО раскрыл замдиректора «Ямалспас»

«Ямалспас» — действительно уникальное явление не только для Ямала, но и пожалуй в целом по стране. Его специалисты могут оперативно найти человека в тундре или на воде, обследовать речное дно, или вывести вертолет точно к месту высадки. О главных секретах оперативности ямальских спасателей, уровне зарплат и о том, как становятся спасателями рассказал URA.RU замдиректора службы Иван Суяров.
— Здравствуйте, Иван. Прежде всего хочется спросить, чем отличается «Ямалспас» от других служб в чьи профессиональные обязанности входит спасение людей, например от МЧС?
— Я позволю себе привести определения. В них и заложены основные отличия. «Ямалспас» — региональная структура, действующая на уровне субъекта федерации (ЯНАО), обеспечивающая локализацию чрезвычайных ситуаций и помощь населению.
МЧС — федеральный орган, объединяющий усилия регионов и федеральных ведомств по координации действий в кризисных ситуациях общегосударственного масштаба. Противопожарная служба — специализированная структура, нацеленная на борьбу с техногенными пожарами и поддержание пожарной безопасности.
— Когда и как появился «Ямалспас»?
— «Ямалспас» создан в 1992 году, как окружное объединение авиационной охраны оленьих пастбищ на базе Ямало-Ненецкой окружной базы по охране лесов от пожаров. Подразделение и тогда, и сейчас финансируется из регионального бюджета. С 2002 года ГБУ «Ямалспас» имеет статус профессиональной аварийно-спасательной службы и ведет аварийно-спасательные и другие неотложные работы, в том числе работы по тушению лесных пожаров и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Нам уже 33 года, и все это время подразделение динамично развивается.
— И сколько сейчас людей в штате? Имеется ли кадровый голод?
— Сейчас в подразделениях «Ямалспас» штатная численность составляет чуть меньше 600 человек. Летом к ним прибавляется переменный состав — это сезонные пожарные, их численность составляет около 240 человек. Вакансии в подразделениях имеются, но не скажу, что много. Мы укомплектованы на 90-95%, и готовы к работе в режиме 24/7. Можно смело заявить, что кадрового голода у нас нет.
— Это само по себе уже уникально. «Ямалспас» привлекает высокой зарплатой?
— Я не скажу конкретные цифры, просто потому что они отличаются. Скажу так, по уровню зарплат служба вполне конкурентноспособна. Размер оплаты зависит от районного коэффициента и надбавки за стаж работы в районах Крайнего Севера и аналогичных местностях. За участие в тушении лесных пожаров предусмотрены дополнительные выплаты. Повышающий коэффициент назначается при овладении той или иной специальностью
— Есть ли отличия «Ямалспас» от других подобных служб в России?
— Да, и здесь наша служба действительно уникальна. У нас единственных, с 2020 года, имеется центр беспилотных летательных аппаратов. Из них, семь БПЛА могут преодолевать более 1000 километров. Они могут летать на больших высотах — до 5000 метров, и также на малых — от 300 метров, что очень важно при поисках людей. Картинка с камер передается оператору и он сразу дает группам необходимые координаты.
Еще одно наше преимущество — оперативность. С 2024 года в округе реализована концепция единой диспетчерской службы. Между нами и позвонившим теперь нет посредников, кроме оператора, который сразу передает информацию всем ведомствам. В других регионах прохождение сообщения может занимать несколько часов. Ну а наши дежурные группы готовы выдвинутся на вызов в любую минуту.
— И сколько людей вы спасли?
— Приведу вам данные статистики. За 2024 год спасено 1361 человек. В природной среде спасено 559 человек, при ликвидации последствий ДТП спасено 143 человека, в населенных пунктах помощь оказана 654 гражданам, при оказании помощи противопожарным службам округа спасено пять человек.
— Вспомните какие-то интересные случаи?
— Например, в конце мая к нам обратился Тимур М., которому позвонили знакомые. Ему сообщили, что застряли во льду в районе Третьего озера на моторной казанке около шести километров на запад от села Яр-Сале. С ними еще находятся двое детей. К ним на снегоходе выехал на помощь Евгений П, который застрял в воде со снегом и в настоящее время его телефон не доступен. Со слов заявителя люди нуждаются в эвакуации. Все эвакуированы.
В том же Ямальском районе 9 июня у Григория Л. движущими льдами зажало лодку и самостоятельно проехать не может. В лодке находятся двое взрослых и пятеро детей. Просит эвакуации. Оказана помощь люди эвакуированы.
— Но спасти людей не всегда удается?
— К сожалению да. Но только случаев спасения больше, чем гибели. Просто гибель человека вызывает больше резонанса и сильнее врезается в память.
— Знаю случаи, когда человека подолгу не удается найти. Есть ли какой-то срок, после которого поисково-спасательные операции сворачиваются?
— Как правило, поиски продолжаются больше месяца. И если нет никаких следов, или новой информации, мы приостанавливаем мероприятия. Передаем информацию в полицию, которая уже организует мероприятия по своей линии. Бывали случаи, что человек не потерялся, а по каким-то причинам решил исчезнуть. Но бывало, когда тела находили через год и более. Вообще, поисково-спасательная операция может быть возобновлена в любой момент.
— Территория Ямала огромна, как вам удается быстро добраться до зоны поисков?
— У нас обширный технический парк. Есть различные маломерные суда, суда на воздушных подушках, снегоболотоходы, снегоходы, автомобили. Кроме того, наши подразделения дислоцированы в разных городах и селах. Поисково-спасательные отряды есть в Салехарде, Надыме, Ноябрьске, Тарко-Сале, Тазовском и Красноселькупе. А поисково-спасательные подразделения (они по численности меньше отрядов) расположены в Мужах, Харпе, Муравленко, Тольке, Новом Уренгое и Яр-Сале.
— А есть ли в составе «Ямалспас» вертолеты?
— Авиацию мы привлекаем в крайних случаях, когда нет возможности добраться до места другими способами. Для этого, правительство округа каждый год заключает контракт с авиаперевозчиком. Мы составляем заявку, нам выделяют вертолет, к которому оперативно прибывает группа спасателей. В «Ямалспасе» есть должность летчика-наблюдателя. Это человек, который отлично ориентируется на местности и может вывести вертолет к необходимому месту по кратчайшему пути.
— Интересная профессия. Есть летчики, есть водолазы, кто еще?
— Про операторов БПЛА я уже сказал. Есть пожарные-спасатели, горноспасатели, работающие в шахтах и горных выработках, как вы верно заметили, спасатели-водолазы, авиационные спасатели — десантники, работающие в составе экипажей спасательных вертолетов. Есть кинологи, промышленные альпинисты, газоспасатели. И, наконец, парамедики — спасатели с расширенной подготовкой по оказанию медицинской помощи.
Каждая специализация требует уникальных навыков и оборудования, а также специфической подготовки. После прохождения теоретической подготовки будущие спасатели обязательно проходят практические тренировки. Все спасатели проходят обязательную аттестацию, согласно специализации.
— А льготный выход на пенсию предусмотрен?
— Нет. В отличие от МЧС, пенсии по выслуге лет у нас нет. Мы поднимали этот вопрос, но пока на федеральном уровне он не решен.
— Как стать спасателем?
— Чтобы стать спасателем на Ямале, необходимо пройти курс профессионального обучения и получить соответствующее свидетельство. После успешного завершения курса выпускники получают возможность трудоустроиться в различные организации, занимающиеся спасательными операциями. Это могут быть МЧС, аварийно-спасательные службы, частные охранные агентства, а также компании, работающие в сфере обеспечения безопасности на объектах повышенной опасности.
К нам идут люди, которые, как правило, понимают, что их ждет ненормированный рабочий день, работа в походных условиях — поисково-спасательные операции могут длиться от нескольких дней до нескольких недель. Да и обычное суточное дежурство тоже имеет мало общего с отдыхом.
Тем не менее, служба постоянно развивается, растет и совершенствуется. И если подытожить, готовность личного состава служить в режиме 24/7 является еще одним фактором успеха, наравне с центром БПЛА и оперативности получения информации.
