08 октября 2025

Силовики ХМАО раскрыли, как пропавший школьник оказался в Тюмени

Пропавший школьник из ХМАО уехал в Тюмень, чтобы встретиться с мамой
Школьник уехал из Пыть-Яха в Тюмень, чтобы встретиться с мамой
Школьник из Пыть-Яха уехал в Тюмень на попутках, чтобы встретиться с мамой. Ребенок найден и передан отцу, сообщил URA.RU источник в силовых структурах.

«Мама мальчика живет в Тюмени, он решил поехать к ней. Поймал машину, поехал с дальнобойщиком. Сотрудники полиции в ходе розыскных мероприятий установили путь мальчика и водителя, который его подобрал, вышли с ним на связь. В Тюмени их встретили сотрудники ПДН, провели беседу, отец приехал и ребенка передали ему», — сообщил URA.RU источник в силовых структурах. Родители ребенка находятся в разводе, по решению суда мальчик живет с отцом.

В пресс-службе УМВД агентству подтвердили, что мальчик найден. Он передан отцу.

