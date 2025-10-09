Путин впервые рассказал о подробностях крушения азербайджанского самолета

Путин: ракеты ПВО не поразили самолет AZAL напрямую
Президент РФ Владимир Путин раскрыл  причины крушения самолета AZAL. По его словам, в день трагедии с самолетом AZAL было замечено три украинских БПЛА, которые пересекли границу РФ. Один из них находился в небе.

Помимо этого, президент заявил что две выпущенные ракеты, выпущенные системой ПВО, не поразили самолет напрямую. Они взорвались в нескольких метрах. Также президент отметил, что Россия оказывает содействие в следствии в связи с крушением самолета.

