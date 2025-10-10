Сильное землетрясение потрясло Филиппины: что известно на данный момент. Видео

На Филиппинах произошло мощное землетрясение магнитудой 7,4. Об этом сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). В регионе объявлена угроза цунами. Власти призвали жителей покинуть низменные районы и направиться в более безопасные места. Подробнее — в материале URA.RU.

У побережья Филиппин произошло мощное землетрясение

10 октября у северо-восточного побережья острова Минданао, одного из крупнейших островов Филиппин, произошло сильное землетрясение. По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), магнитуда подземных толчков составила 7,4. Эпицентр находился на глубине 53 километров под морским дном.

Филиппинский институт вулканологии и сейсмологии (Pholvolcs) уточнил, что магнитуда землетрясения достигла 7,6. После основного толчка были зафиксированы афтершоки — по данным Pholvolcs, их сила составляла 5,2 и 4,9 баллов. Позже EMSC сообщил о толчке магнитудой 5,9 в районе Минданао.

В социальных сетях и telegram-каналах распространяются видеозаписи и фотографии, на которых видны разрушения зданий, поваленные деревья и паника среди населения. На рынках и в торговых центрах люди выбегали на улицы, чтобы укрыться от падающих предметов. Сообщается о частичных разрушениях жилых домов, учреждений и церквей в ряде населенных пунктов.

Объявлена угроза цунами

На Филиппинах было объявлено официальное предупреждение о цунами. По данным специалистов, волны цунами могут достичь берегов, находящихся в радиусе до 300 километров от эпицентра. Власти призвали жителей прибрежных районов немедленно покинуть низменные территории и переместиться на возвышенности, передает aif.ru.

Прошлое землетрясение на Филиппинах унесло жизни более 60 человек

Филиппины расположены в зоне Тихоокеанского огненного кольца — одном из самых сейсмоопасных регионов мира. В конце сентября в стране произошло землетрясение магнитудой 6,9. Как сообщала газета Cebu Daily News, в результате землетрясения частично обрушилась католическая церковь в городе Данбантаяне. Филиппинский институт вулканологии и сейсмологии тогда предупредил об угрозе цунами в провинциях Лейте, Биллиран и Себу.

Позже агентство AFP сообщило, что это землетрясение унесло жизни 61 человека. Еще около 150 получили травмы различной степени тяжести. Многие пострадавшие были извлечены из-под завалов. Особенно тяжелая ситуация сложилась в городе Бого провинции Себу, где проживает около 90 тысяч человек.

Местные больницы были переполнены, часть пострадавших получали помощь прямо на улицах из-за угрозы повторных толчков. Медики, студенты и волонтеры организовали пункты сбора пожертвований и оказания первой помощи. Множество домов, учреждений и даже несколько церквей превратились в руины. Ситуация осложнилась последовавшим извержением вулкана Тааль, расположенного примерно в 70 км к югу от столицы Манилы.

