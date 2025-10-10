Путин высказался о мигрантах, приезжающих из Таджикистана

Путин: Россия заинтересована в рабочей силе
Мигранты должны знать язык для качественного соблюдения законов, заявил Путин
Путин приехал в Таджикистан с государственным визитом

Российской Федерации нужна рабочая сила, но эта сила должна быть полезной. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«Россия заинтересована в рабочей силе, но хочется чтобы это была нужная сила и чтобы они жили в хороших условиях и чтобы соблюдали законы», — заявил президент. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Глава государства также отметил, что вышеперечисленное зависит, в том числе, от знания языка.

