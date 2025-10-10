Путин высказался о мигрантах, приезжающих из Таджикистана

Мигранты должны знать язык для качественного соблюдения законов, заявил Путин
Российской Федерации нужна рабочая сила, но эта сила должна быть полезной. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
«Россия заинтересована в рабочей силе, но хочется чтобы это была нужная сила и чтобы они жили в хороших условиях и чтобы соблюдали законы», — заявил президент. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Глава государства также отметил, что вышеперечисленное зависит, в том числе, от знания языка.
