Путин: у нас с Алиевым был эмоциональный кризис

Гибель пассажиров и пилота самолета AZAL было тяжким событием, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин испытал эмоциональный кризис вместе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Произошло это после падения азербайджанского самолета AZAL. Об этом российский лидер рассказал в разговоре с журналистами.
«Это был кризис эмоций. Мы столкнулись с очень тяжелым событием — гибелью самолета и пассажиров. Нам нужно было время, чтобы разобраться, найти черные ящики, расшифровать, сопоставить, проверить сведения», — заявил Путин. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
