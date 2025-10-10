Путин: у нас с Алиевым был эмоциональный кризис

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Гибель пассажиров и пилота самолета AZAL было тяжким событием, заявил Путин
Гибель пассажиров и пилота самолета AZAL было тяжким событием, заявил Путин Фото:
новость из сюжета
Путин приехал в Таджикистан с государственным визитом

Президент РФ Владимир Путин испытал эмоциональный кризис вместе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Произошло это после падения азербайджанского самолета AZAL. Об этом российский лидер рассказал в разговоре с журналистами.

«Это был кризис эмоций. Мы столкнулись с очень тяжелым событием — гибелью самолета и пассажиров. Нам нужно было время, чтобы разобраться, найти черные ящики, расшифровать, сопоставить, проверить сведения», — заявил Путин. Его слова приводит корреспондент URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент РФ Владимир Путин испытал эмоциональный кризис вместе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Произошло это после падения азербайджанского самолета AZAL. Об этом российский лидер рассказал в разговоре с журналистами. «Это был кризис эмоций. Мы столкнулись с очень тяжелым событием — гибелью самолета и пассажиров. Нам нужно было время, чтобы разобраться, найти черные ящики, расшифровать, сопоставить, проверить сведения», — заявил Путин. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...