Президент России отметил сохранение значения СНГ

Путин подчеркнул, что СНГ следует сохранить конкурентные преимущества
Путин подчеркнул, что СНГ следует сохранить конкурентные преимущества

Содружество Независимых Государств (СНГ) сохраняет значимость и особую роль организации в гуманитарной сфере. Об этом заявил президент России Владимир Путин на саммите в Душанбе.

«СНГ не утрачивает своего значения, в том числе гуманитарного», — сказал Владимир Путин, его слова передает корреспондент URA.RU. Президент особо отметил, что необходимо сохранить конкурентные преимущества, сформировавшиеся еще в советский период, и эта задача возложена на СНГ.

Саммит СНГ в Душанбе проходит 10 октября. На нем присутствует большинство ключевых лидеров стран-участниц: России, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Азербайджана. 

