Президент России отметил сохранение значения СНГ

Содружество Независимых Государств (СНГ) сохраняет значимость и особую роль организации в гуманитарной сфере. Об этом заявил президент России Владимир Путин на саммите в Душанбе.
«СНГ не утрачивает своего значения, в том числе гуманитарного», — сказал Владимир Путин, его слова передает корреспондент URA.RU. Президент особо отметил, что необходимо сохранить конкурентные преимущества, сформировавшиеся еще в советский период, и эта задача возложена на СНГ.
Саммит СНГ в Душанбе проходит 10 октября. На нем присутствует большинство ключевых лидеров стран-участниц: России, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Азербайджана.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.