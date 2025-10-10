Путин: Россия скоро анонсирует новое оружие

Путин сделал новое заявление по российскому оружию
Россия вскоре представит новое оружие. Об этом заявил президент страны Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита Содружества Независимых Государств (СНГ) в Душанбе.
«Мы скоро анонсируем новое оружие», — сказал Владимир Путин. Его слова передает корреспондент URA.RU.
