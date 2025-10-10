Путин рассказал о лучшем подарке на день рождения

Путин сказал, что для него лучшие подарки - это иконы бойцов СВО
Путин рассказал о лучших подарках от военных
Путин рассказал о лучших подарках от военных Фото:

Военные передали президенту России Владимиру Путину много подарков на его день рождения, но самым ценным стали иконы, которые прошли с бойцами через сражения. Об этом рассказал сам глава государства на пресс-конференции по итогам саммита Содружества Независимых Государств (СНГ) в Душанбе 10 октября. 

«Два подарка имеют особую ценность. Один из командующих передал две иконы, которые были с военными, на них остались следы от пуль», — подчеркнул Владимир Путин, его слова передает корреспондент URA.RU. Президент добавил, что также ему подарили военные сюжеты, фигурки, книги.

