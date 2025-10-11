У берегов Камчатки произошло землетрясение, есть ли угроза цунами

Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в Тихом океане в 90 километрах от Петропавловска-Камчатского. Подземные толчки силой до 4 баллов ощущались в городе и Елизово.

«Ощущаемый подземный толчок (афтершок) зафиксирован в Тихом океане. Предварительно, по инструментальным данным, в различных районах Петропавловска-Камчатского и Елизово землетрясение ощущалось силой до 4 баллов. Угроза цунами не объявлялась»,— сообщается в telegram-канале Главного управления МЧС России по Камчатскому краю.

Эпицентр землетрясения находился на глубине 53,4 километра. Сейсмологи отмечают, что произошедший толчок является афтершоком — повторным подземным толчком после более сильного землетрясения.

Уровень сейсмической активности на Камчатке сохраняется на экстремально высоком уровне, передает издание RT. Как сообщили в Камчатском филиале ФИЦ единой геофизической службы РАН, мощное землетрясение магнитудой 8,8, зарегистрированное в июле 2025 года, продолжает сопровождаться афтершоковой последовательностью, интенсивность которой постепенно снижается со временем.

