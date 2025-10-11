Захарова отреагировала на «рекламу» курсов английского при МИД России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала появление видео, в котором белорусский оппозиционер Сергей Тихановский рассказывает о намерении изучать английский язык для общения с западными политиками. Ролик стилизован под рекламу курсов иностранных языков при МИД.

«Прислали „минутку рекламы“. Дилемма: грех смеяться или грех было не воспользоваться?», — написала Захарова в своем telegram-канале.

Официальный представитель МИД разместила смонтированный ролик, в котором Тихановский признает свои ошибки и заявляет, что решил выучить английский язык, чтобы вести диалог с политиками Запада «на одном языке». В финале видео содержится информация о курсах иностранных языков, которые проводит МИД.

Ранее Захарова выступила с ироничным комментарием относительно ситуации с Сергеем Тихановским. В своем заявлении она охарактеризовала его как «прекрасного представителя европейских ценностей». Она отметила, что, по ее мнению, Тихановский идеально бы вписался в мероприятие, требующее использования столовых приборов, таких как ложечки для сахара, и салфеток.

