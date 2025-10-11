На Украине паникуют из-за новых возможностей ракет России

Украина обеспокоена модернизацией ракет России
Украина обеспокоена модернизацией ракет России Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинские власти паникуют после модернизации российских ракет, которая свела к минимуму эффективность западных систем ПВО. Об этом сообщает британское издание Daily Express.

«Украинские официальные лица признают, что 'революционное' усовершенствование российских ракет делает западные системы вооружения бессильными в борьбе за господство в воздухе», — сказано в сообщении Daily Express. Отмечается, что выпущенные с наземных, морских или воздушных платформ, такие ракеты способны наносить разрушительные удары на дистанции в несколько сотен километров.

Издание также отмечает, что после поставок систем Patriot на Украину Россия не только изменила тактику применения высокоточного оружия, но и существенно доработала его технические характеристики. Многие средства защиты, установленные Киевом, оказались малоэффективны против новых ракет. Подчеркивается, что это обстоятельство вынудило украинское военное руководство пересмотреть свои приоритеты и искать дополнительные пути усиления обороноспособности страны.

В сентябре 2025 года, по данным Financial Times, Украина смогла перехватить лишь 6% российских баллистических ракет, при этом ключевые военные объекты и критическая инфраструктура страны были уничтожены. Российские боеприпасы научились обходить системы Patriot, а задержки с поставками перехватчиков затруднили обновление украинской ПВО. Ранее российская армия уже меняла тактику ударов для повышения эффективности атак по инфраструктуре Украины.

