Подразделения группировки войск «Запад» за последние сутки уничтожили четыре склада боеприпасов украинских формирований, сообщает Минобороны России. Также российские войска нанесли удары по объектам энергетики и транспорта ВСУ.
«Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных и штурмовой бригад ВСУ <...> Уничтожены четыре склада боеприпасов», — говорится в сообщении Минобороны. Также были атакованы места хранения вооружения, военной техники и пункты временной дислокации украинских военных и иностранных наемников в 148 районах.
Ранее, по данным Минобороны РФ, российские войска наносили удары по авиационным предприятиям, складам боеприпасов и пунктам дислокации ВСУ в 147 районах, а также по объектам, связанным с производством и ремонтом беспилотников. Также RT со ссылкой на иностранное издание Daily Express писал, что на Украине признают усовершенствование российского вооружения, в частности ракет. Официальные лица называют этот прогресс «революционным» и признают преимущества российских систем над западными.
