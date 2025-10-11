ВС РФ ударили по стратегическим объектам ВСУ

Минобороны: ВС РФ ударили по стратегическим объектам ВСУ
Российские войска нанесли удар по военной, энергетической и транспортной инфраструктуре ВСУ
Российские войска нанесли удар по военной, энергетической и транспортной инфраструктуре ВСУ
Спецоперация РФ на Украине

Подразделения группировки войск «Запад» за последние сутки уничтожили четыре склада боеприпасов украинских формирований, сообщает Минобороны России. Также российские войска нанесли удары по объектам энергетики и транспорта ВСУ.

«Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных и штурмовой бригад ВСУ <...> Уничтожены четыре склада боеприпасов», — говорится в сообщении Минобороны. Также были атакованы места хранения вооружения, военной техники и пункты временной дислокации украинских военных и иностранных наемников в 148 районах.

Ранее, по данным Минобороны РФ, российские войска наносили удары по авиационным предприятиям, складам боеприпасов и пунктам дислокации ВСУ в 147 районах, а также по объектам, связанным с производством и ремонтом беспилотников. Также RT со ссылкой на иностранное издание Daily Express писал, что на Украине признают усовершенствование российского вооружения, в частности ракет. Официальные лица называют этот прогресс «революционным» и признают преимущества российских систем над западными.

