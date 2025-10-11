Shot: столкновение катера с кораблем под Иркутском унесло жизни четырех человек

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Катер, на котором было пять человек, столкнулся с кораблем на Ангаре (архивное фото)
Катер, на котором было пять человек, столкнулся с кораблем на Ангаре (архивное фото) Фото:

Четыре человека погибли в столкновении скоростного катера и корабля на реке Ангаре в Иркутской области. Об этом сообщили telegram-каналы.

На борту катера FR25 находились пять человек: после столкновения четверо из них оказались в воде и до сих пор не найдены. Пятого пострадавшего с травмами передали врачам, отметили в telegram-канале Shot.

По информации канала, инцидент произошел 11 октября около 15:00 по местному времени в акватории Ангары, недалеко от поселка Листвянка Иркутского района. В поисковой операции участвуют 16 спасателей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Четыре человека погибли в столкновении скоростного катера и корабля на реке Ангаре в Иркутской области. Об этом сообщили telegram-каналы. На борту катера FR25 находились пять человек: после столкновения четверо из них оказались в воде и до сих пор не найдены. Пятого пострадавшего с травмами передали врачам, отметили в telegram-канале Shot. По информации канала, инцидент произошел 11 октября около 15:00 по местному времени в акватории Ангары, недалеко от поселка Листвянка Иркутского района. В поисковой операции участвуют 16 спасателей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...