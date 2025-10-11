Shot: столкновение катера с кораблем под Иркутском унесло жизни четырех человек

Четыре человека погибли в столкновении скоростного катера и корабля на реке Ангаре в Иркутской области. Об этом сообщили telegram-каналы.
На борту катера FR25 находились пять человек: после столкновения четверо из них оказались в воде и до сих пор не найдены. Пятого пострадавшего с травмами передали врачам, отметили в telegram-канале Shot.
По информации канала, инцидент произошел 11 октября около 15:00 по местному времени в акватории Ангары, недалеко от поселка Листвянка Иркутского района. В поисковой операции участвуют 16 спасателей.
