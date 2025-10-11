Пашинян опубликовал грустное видео под песню Земфиры*

Премьер-министр Армении Никол Пашинян опубликовал видео, на котором слушает песню российской певицы Земфиры (Земфира Рамазанова признана в России иностранным агентом) «Прости меня моя любовь». Видео можно найти в его соцсетях.
«Доброе утро и хорошего дня всем вам», — написал Никол Пашинян в своем telegram-канале, прикрепив к посту видео. На видеозаписи премьер Армении находится в своем рабочем кабинете и задумчиво слушает песню Земфиры. В момент, когда в песне звучат слова «прости меня, моя любовь», он переводит взгляд на камеру.
*Земфира признана в России иностранным агентом.
