Пашинян опубликовал грустное видео под песню Земфиры*

Пашинян грустит под Земфиру в своем кабинете
Пашинян грустит под Земфиру в своем кабинете

Премьер-министр Армении Никол Пашинян опубликовал видео, на котором слушает песню российской певицы Земфиры (Земфира Рамазанова признана в России иностранным агентом) «Прости меня моя любовь». Видео можно найти в его соцсетях.

«Доброе утро и хорошего дня всем вам», — написал Никол Пашинян в своем telegram-канале, прикрепив к посту видео. На видеозаписи премьер Армении находится в своем рабочем кабинете и задумчиво слушает песню Земфиры. В момент, когда в песне звучат слова «прости меня, моя любовь», он переводит взгляд на камеру.

*Земфира признана в России иностранным агентом.

