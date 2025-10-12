Президент Мадагаскара заявил о попытке захвата власти

Президент Мадагаскара Андри Радзуэлина заявил о попытке насильственного захвата власти в стране. Об этом сообщает агентство France-Presse.
«Президент республики хотел бы проинформировать страну и международное сообщество о том, что в настоящее время предпринимается попытка незаконного и насильственного захвата власти», — цитирует агентство заявление президента. Ранее журнал Jeune Afrique сообщил, что военнослужащие кадрового корпуса вооруженных сил Мадагаскара (CAPSAT), отказавшиеся, по их словам, выполнять приказы об открытии огня по участникам протестов, направились на площадь 13 мая в Антананариву — традиционное место массовых протестных акций с 1970-х годов.
22 сентября на Мадагаскаре тысячи молодых людей вышли на улицы с требованиями прекратить перебои в подаче электроэнергии и воды, а также с призывом к отставке правительства. Для разгона демонстрантов сотрудники полиции применили слезоточивый газ. 29 сентября президент Радзуэлина объявил о роспуске правительства.
Позднее представители протестного движения сообщили о создании «Комитета координации борьбы» (KMT), сформированного по итогам консультаций между представителями поколения Z, гражданского общества и муниципальных советников. Этот комитет призван координировать дальнейшие действия протестующих.
