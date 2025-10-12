Путин публично пожаловался на президента Таджикистана

Во время неформальной встречи с лидерами стран СНГ в Душанбе президент РФ Владимир Путин в шутливой форме пожаловался на президента Таджикистана Эмомали Рахмона. Российский лидер рассказал другим участникам встречи, что Рахмон «морил его голодом» с предыдущего вечера.
«Рахмон со вчерашнего вечера меня морит голодом. Я говорю — зачем моришь голодом?» — заявил Путин. Этот момент запечатлен в эфире программы «Москва. Кремль. Путин».
Российский лидер отметил, что в ответ на его шутливые упреки таджикский коллега пообещал организовать совместную трапезу на следующий день. Эта реплика, по сообщениям СМИ, вызвала оживленную реакцию среди присутствовавших глав государств.
