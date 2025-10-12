В баре в США погибли четыре человека в результате стрельбы

Полиция выясняет причины и обстоятельства произошедшего
Полиция выясняет причины и обстоятельства произошедшего

Четыре человека погибли, еще не менее 20 получили ранения в результате стрельбы в баре Willie's на острове Святой Елены (штат Южная Каролина, США). Об этом сообщает офис шерифа округа Бофорт (Beaufort County Sheriff's Office, BCSO).

«Всего в результате стрельбы пострадали не менее 20 человек. Четверо были доставлены в критическом состоянии, а четверо были констатированы смертью на месте.», — сообщили в BCSO. В момент стрельбы в заведении находилось около сотни людей.

В настоящее время четверо раненых находятся в критическом состоянии. Остальные пострадавшие получают медицинскую помощь в ближайших больницах. Причины и обстоятельства стрельбы в баре расследуются. Ранее, в июне 2025 года, три человека погибли и восемь получили ранения в результате нападения в яхт-клубе Саутпорта в штате Северная Каролина.

