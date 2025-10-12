Четверо убиты при стрельбе в баре: что известно об одной из самых страшных трагедий в Южной Каролине

При стрельбе в баре Южной Каролины погибли 4 человека
В Южной Каролине произошла массовая стрельба в баре
В Южной Каролине произошла массовая стрельба в баре Фото:

В Южной Каролине произошла массовая стрельба в гриль-баре Willie's на острове Святой Елены. Погибли четыре человека и еще не менее 20 получили ранения. Об этом сообщило шерифское управление округа Бофорт (BCSO). Что известно о ЧП — в материале URA.RU.

Что известно о стрельбе

Как сообщили в BCSO, рано утром в баре и гриль-баре на острове Святой Елены в округе Бофорт (Южная Каролина), открыли стрельбу. Дежурные получили многочисленные сообщения о стрельбе в заведении, где в этот момент находились сотни посетителей, пишет The Washington Post.

Заявление официалов

«Это трагический и тяжелый инцидент для всех», — сообщили в офисе шерифа округа Бофорт. Представители управления подчеркнули, что сейчас ведется активное расследование случившегося: «Мы просим вас проявить терпение, пока мы продолжаем расследование. Наши мысли со всеми пострадавшими и их близкими». Представители BCSO уточнили, что часть раненых доставили в больницу на каретах скорой помощи, другие прибыли за медицинской помощью самостоятельно.

На месте происшествия работают следователи, устанавливаются все обстоятельства инцидента и возможные подозреваемые. О мотивах в настоящий момент информации нет. Следователи изучают записи видеонаблюдения и опрашивают свидетелей.

Власти округа призвали очевидцев и всех, кто располагает сведениями о произошедшем, обратиться в шерифское управление для содействия расследованию. Гриль-бар Willie's до окончания следственных мероприятий временно закрыт.

Что известно о пострадавших

Всего сообщается о 20 раненых и четверых погибших. По данным BCSO, четверо из пострадавших находятся в критическом состоянии. Офис шерифа отказался называть имена погибших и раненых до завершения оповещения родственников, однако отметил, что дополнительную информацию может предоставить коронерская служба округа Бофорт.

Реакция американцев

Местные жители описали как одну из самых страшных перестрелок в истории города, пишет Ultima Hora. Власти выразили соболезнования в связи с жертвами и призвали к спокойствию.

