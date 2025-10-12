Четверо убиты при стрельбе в баре: что известно об одной из самых страшных трагедий в Южной Каролине

В Южной Каролине произошла массовая стрельба в гриль-баре Willie's на острове Святой Елены. Погибли четыре человека и еще не менее 20 получили ранения. Об этом сообщило шерифское управление округа Бофорт (BCSO). Что известно о ЧП — в материале URA.RU.
Что известно о стрельбе
Как сообщили в BCSO, рано утром в баре и гриль-баре на острове Святой Елены в округе Бофорт (Южная Каролина), открыли стрельбу. Дежурные получили многочисленные сообщения о стрельбе в заведении, где в этот момент находились сотни посетителей, пишет The Washington Post.
Заявление официалов
«Это трагический и тяжелый инцидент для всех», — сообщили в офисе шерифа округа Бофорт. Представители управления подчеркнули, что сейчас ведется активное расследование случившегося: «Мы просим вас проявить терпение, пока мы продолжаем расследование. Наши мысли со всеми пострадавшими и их близкими». Представители BCSO уточнили, что часть раненых доставили в больницу на каретах скорой помощи, другие прибыли за медицинской помощью самостоятельно.
На месте происшествия работают следователи, устанавливаются все обстоятельства инцидента и возможные подозреваемые. О мотивах в настоящий момент информации нет. Следователи изучают записи видеонаблюдения и опрашивают свидетелей.
Власти округа призвали очевидцев и всех, кто располагает сведениями о произошедшем, обратиться в шерифское управление для содействия расследованию. Гриль-бар Willie's до окончания следственных мероприятий временно закрыт.
Что известно о пострадавших
Всего сообщается о 20 раненых и четверых погибших. По данным BCSO, четверо из пострадавших находятся в критическом состоянии. Офис шерифа отказался называть имена погибших и раненых до завершения оповещения родственников, однако отметил, что дополнительную информацию может предоставить коронерская служба округа Бофорт.
Реакция американцев
Местные жители описали как одну из самых страшных перестрелок в истории города, пишет Ultima Hora. Власти выразили соболезнования в связи с жертвами и призвали к спокойствию.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.