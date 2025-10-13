Военэксперт Кнутов раскрыл, что Путин подразумевал под новым мощным оружием

Историк Кнутов: Путин мог говорить о ракете «Буревестник» с ядерной установкой
Ракета «Буревестник» относится к категории оружия «Судного дня»
Президент России Владимир Путин, говоря о новом мощном оружии, мог иметь в виду крылатую ракету с неограниченной дальностью «Буревестник». Такую версию озвучил военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов. По словам специалиста, речь идет о ракете с ядерной энергетической установкой, способной нести ядерную боеголовку. Официального подтверждения от Минобороны пока не поступало.

«Это крылатая ракета с ядерной энергетической установкой на борту, способная нести ядерную боевую часть», — заявил Кнутов в беседе с «Комсомольской правдой». Он отметил, что «Буревестник» относится к категории оружия «Судного дня», поскольку его можно использовать только в случае глобального ядерного конфликта.

По информации Кнутова, главной особенностью ракеты является неограниченная дальность полета — до 20 тысяч километров, что позволяет обходить любые зоны противовоздушной обороны. Эксперт также обратил внимание на потенциальные риски: ядерная энергоустановка может стать источником радиоактивного заражения в случае аварии или поражения ракеты. Кроме того, Кнутов допустил, что Путин мог говорить и о других новейших разработках — совершенствовании гиперзвукового блока «Авангард» или о боевых лазерах, например, комплексах «Пересвет» и «Посох».

Российский президент Владимир Путин своим заявлением о наличии новых видов вооружений вызвал обеспокоенность и тревогу среди недоброжелателей России. Такое мнение высказал обозреватель Вэй Дунсюй в статье для CCTV. По его словам, усиление давления со стороны НАТО, а также непредсказуемая политика Соединенных Штатов вынудили Москву продемонстрировать новые возможности в сфере обороны. Вэй Дунсюй считает, что речь может идти о межконтинентальной крылатой ракете «Буревестник», оснащенной ядерной энергоустановкой и обладающей усовершенствованными характеристиками, включая возможность обходить современные системы противовоздушной обороны, передает RT.

