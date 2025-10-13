В правительстве спрогнозировали, сколько работающих россиян будет в стране через семь лет

К 2032 году в России будет занято 74,3 миллиона человек. Такие данные приводятся в прогнозе правительства РФ. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, ссылаясь на расчеты кабмина.
«По предварительным оценкам, которые мы сейчас видим, с учетом нового прогноза социально-экономического развития цифра занятых на рынке труда к 2032 году составит 74,3 миллиона человек», — сообщила Голикова. Ее заявление прозвучало на совещании премьер-министра РФ с вице-премьерами.
По ее словам, это на 1,1 миллиона человек больше по сравнению с 2024 годом, однако на 200 тысяч меньше, чем предполагалось в прошлогоднем прогнозе. Власти прогнозируют увеличение числа занятых в здравоохранении, профессиональной и научно-технической деятельности, гостиничном бизнесе, транспортировке и хранении, обрабатывающей промышленности, строительном секторе и сфере информационных технологий.
Ранее стало известно, что Россия не входит в число стран Европы с наибольшим средним количеством отработанных часов в неделю. Это обусловлено строгим соблюдением трудового законодательства и действующими в стране ограничениями на сверхурочную работу. В то же время, россияне трудятся больше, чем жители Германии, однако уступают по продолжительности рабочей недели туркам, сербам и черногорцам. Согласно статистике, граждане Турции проводят на работе в среднем 44,1 часа в неделю, черногорцы — 43,1 часа, а сербы — 41,8 часа. Россия занимает 23-е место в европейском рейтинге, где средняя продолжительность рабочей недели составляет 38,2 часа, передает 360.ru.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.