В Кремле объяснили, продолжаются ли контакты с США по украинскому вопросу

Песков отметил, что контакты с США по Украине продолжаются
Россия и США продолжают взаимодействовать по украинскому вопросу. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Разумеется американцам известно о паузе, которая образовалась. Информацией владеют, контакты продолжаются», — заверил Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами.
