В Кремле объяснили, продолжаются ли контакты с США по украинскому вопросу

Песков отметил, что контакты с США по Украине продолжаются
Песков отметил, что контакты с США по Украине продолжаются

Россия и США продолжают взаимодействовать по украинскому вопросу. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Разумеется американцам известно о паузе, которая образовалась. Информацией владеют, контакты продолжаются», — заверил Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами. 

