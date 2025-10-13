В Кремле ответили на вопрос URA.RU об угрозе Латвии депортировать россиян

Песков: россияне могут вернуться из Латвии и построить жизнь на Родине
Россияне могут вернуться на Родину и построить здесь свою жизнь, заявил Дмитрий Песков
Россияне, находящиеся под угрозой депортации в Латвии, могут вернуться на Родину. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос URA.RU о том, как Москва может поучаствовать в судьбах этих людей.

«Граждане России могут вернуться на свою Родину, в Россию, и построить свою жизнь здесь», — сказал Песков. Его слова прозвучали во время общения с журналистами.

13 октября истекает срок, до которого Латвию должны покинуть более 800 россиян, которые не смогли подтвердить свое знание латышского языка и пройти обязательную проверку служб безопасности. Теперь их могут депортировать.

