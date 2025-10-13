В Госдуме предложили автоматически ставить детей в очередь в детсад

Депутаты Государственной думы от фракции «Новые люди» Анна Скрозникова, Сардана Авксентьева и Антон Ткачев обратились к министру цифрового развития Максуту Шадаеву с предложением автоматически ставить новорожденных детей в очередь в детские сады и школы сразу после регистрации рождения. Соответствующий запрос направлен главе Минцифры.
«Для упрощения и цифровизации этой процедуры считаем целесообразным изменить порядок приема зачисления детей в детские сады и школы и внедрить функцию автоматической постановки новорожденного на очередь в выбранный детский сад и закрепленную школу в момент регистрации рождения», — говорится в тексте обращения к министру цифрового развития, передает ТАСС. Парламентарии объяснили, что в настоящее время для постановки ребенка в очередь родители вынуждены самостоятельно собирать пакет документов и подавать заявление — либо лично в департамент образования, либо дистанционно через портал «Госуслуги» или mos.ru.
Депутаты подчеркнули, что предлагаемая мера будет добровольной: родители смогут при получении свидетельства о рождении через «Госуслуги» или в МФЦ выбрать желаемые образовательные учреждения. По мнению авторов запроса, нововведение повысит прозрачность и удобство предоставления государственных услуг, обеспечит равные стартовые возможности для детей, а также сократит количество обращений граждан в ведомства.
