Shot: звезду сериала «Солдаты» Маклакова экстренно госпитализировали

Алексея Маклакова госпитализировали с сердечной болью
Звезду сериала «Солдаты» Алексея Маклакова экстренно доставили в больницу. Ему понадобилась помощь из-за проблем с сердцем, сообщили в соцсетях.
«„Главный прапорщик“ пожаловался на сильные боли в области груди. Медики обследовали 64-летнего актера и действительно обнаружили у него заболевание сердечно-сосудистой системы», — пишет telegram-канал SHOT. Якобы актеру рекомендовали отказаться от алкоголя, чтобы исключить риск сердечной недостаточности, инсульта или инфаркта.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!