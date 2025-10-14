ФСБ показало кадры задержания курируемого с Украины наркопроизводителя

Сотрудники ФСБ обнаружили в нарколаборатории больше 38 кг наркотиков
Сотрудники ФСБ обнаружили в нарколаборатории больше 38 кг наркотиков

Задержанный сотрудниками ФСБ в Кемеровской области подпольный производитель наркотиков признался об изготовлении на месте. Видео опубликовало УФСБ Кузбасса. 

«Изготавливаю, варю. Точно не знаю, мужики. Ну правда, не знаю что это», — сказал сотрудникам ФСБ задержанный. Судя по видео, задержали его прямо возле организованной нарколаборатории, которая находилась в небольшом здании.

Сотрудники ФСБ задержали в Сибири подпольного производителя наркотиков. По данным силового ведомства, его деятельность координировалась с территории Украины. В ходе обысков правоохранители обнаружили свыше 38,6 килограмма мефедрона, более 1,5 тонны прекурсоров, а также реактор и иное оборудование.

