ФСБ показало кадры задержания курируемого с Украины наркопроизводителя

Задержанный сотрудниками ФСБ в Кемеровской области подпольный производитель наркотиков признался об изготовлении на месте. Видео опубликовало УФСБ Кузбасса.
«Изготавливаю, варю. Точно не знаю, мужики. Ну правда, не знаю что это», — сказал сотрудникам ФСБ задержанный. Судя по видео, задержали его прямо возле организованной нарколаборатории, которая находилась в небольшом здании.
Сотрудники ФСБ задержали в Сибири подпольного производителя наркотиков. По данным силового ведомства, его деятельность координировалась с территории Украины. В ходе обысков правоохранители обнаружили свыше 38,6 килограмма мефедрона, более 1,5 тонны прекурсоров, а также реактор и иное оборудование.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.