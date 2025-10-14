Shot: жестоко убивший друга в Петербурге парень пришел в сознание

В Санкт-Петербурге 19-летний Владимир Лукошников, подозреваемый в убийстве своего знакомого, пришел в сознание после операции. В ближайшее время он будет допрошен правоохранительными органами.
«19-летний геймер, который жестоко убил друга, пришел в сознание. Врачи провели ему операцию, в ближайшее время убийца будет допрошен», — пишет telegram-канал Shot. По данным источника, сейчас Лукошников находится под наблюдением врачей, его состояние оценивается как средней тяжести.
Конфликт между молодыми людьми произошел 13 октября в Московском районе. По данным следствия, в ходе него подозреваемый нанес оппоненту смертельные ранения молотком и ножом. После этого он вызвал скорую помощь и попытался покончить с собой.
Сегодня он был задержан правоохранительными органами. На месте происшествия следователи изъяли предполагаемые орудия преступления и одежду подозреваемого со следами крови. В ближайшее время в суде будет решаться вопрос о мере пресечения. Следствие продолжает устанавливать обстоятельства произошедшего.
