Shot: жестоко убивший друга в Петербурге парень пришел в сознание

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Состояние Лукошникова оценивается как средней тяжести
Состояние Лукошникова оценивается как средней тяжести Фото:

В Санкт-Петербурге 19-летний Владимир Лукошников, подозреваемый в убийстве своего знакомого, пришел в сознание после операции. В ближайшее время он будет допрошен правоохранительными органами.

«19-летний геймер, который жестоко убил друга, пришел в сознание. Врачи провели ему операцию, в ближайшее время убийца будет допрошен», — пишет telegram-канал Shot. По данным источника, сейчас Лукошников находится под наблюдением врачей, его состояние оценивается как средней тяжести.

Конфликт между молодыми людьми произошел 13 октября в Московском районе. По данным следствия, в ходе него подозреваемый нанес оппоненту смертельные ранения молотком и ножом. После этого он вызвал скорую помощь и попытался покончить с собой.

Сегодня он был задержан правоохранительными органами. На месте происшествия следователи изъяли предполагаемые орудия преступления и одежду подозреваемого со следами крови. В ближайшее время в суде будет решаться вопрос о мере пресечения. Следствие продолжает устанавливать обстоятельства произошедшего.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Санкт-Петербурге 19-летний Владимир Лукошников, подозреваемый в убийстве своего знакомого, пришел в сознание после операции. В ближайшее время он будет допрошен правоохранительными органами. «19-летний геймер, который жестоко убил друга, пришел в сознание. Врачи провели ему операцию, в ближайшее время убийца будет допрошен», — пишет telegram-канал Shot. По данным источника, сейчас Лукошников находится под наблюдением врачей, его состояние оценивается как средней тяжести. Конфликт между молодыми людьми произошел 13 октября в Московском районе. По данным следствия, в ходе него подозреваемый нанес оппоненту смертельные ранения молотком и ножом. После этого он вызвал скорую помощь и попытался покончить с собой. Сегодня он был задержан правоохранительными органами. На месте происшествия следователи изъяли предполагаемые орудия преступления и одежду подозреваемого со следами крови. В ближайшее время в суде будет решаться вопрос о мере пресечения. Следствие продолжает устанавливать обстоятельства произошедшего.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...