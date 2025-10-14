Лукашенко посочувствовал Трампу и заявил, что сам отказался бы от Нобелевской премии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко посочувствовал президенту США Дональду Трампу из-за решения Нобелевского комитета не присуждать американскому лидеру премию мира. Об этом президент Белоруссии сказал на совещании по вопросам глобальной международной обстановки и развитию белорусско-американских отношений.
«Неприсуждение Нобелевской премии Дональду Трампу с учетом заявлений разного рода нобелевцев тоже можно принять... Я лично бы ему посоветовал особо не переживать, что не присудили эту Нобелевскую премию», — приводит слова Лукашенко БелТА.
Во время совещания лидер Белоруссии также отметил, что США продолжают играть заметную роль в мировой политике. По словам президент, деятельность Трампа вызывает интерес и внимание во многих странах, а решения Вашингтона влияют на глобальные процессы.
Ранее сообщалось, что Нобелевский комитет присудил лауреат Нобелевской премии мира лидеру несистемной венесуэльской оппозиции Марии Кориной Мачадо. Александр Лукашенко назвал такое решение полной глупостью. По его словам, Трамп заслужил эту Нобелевскую премию, ее надо было отдавать по всем причинам. Также лидер Беларуси отметил, что президент Соединенных Штатов сделал немало для мира.
