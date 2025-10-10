«Глупость полная»: Лукашенко раскритиковал Нобелевскую премию

Лукашенко: Трамп заслужил Нобелевскую премию мира
Нобелевскую премию мира вручили тем, кто не желает мира, заявил Лукашенко
Нобелевскую премию мира вручили тем, кто не желает мира, заявил Лукашенко

То, что президент США Дональд Трамп не получил Нобелевскую премию мира — полная глупость. Именно с таким заявлением выступил президент Беларуси Александр Лукашенко.

«Глупость полная. Трамп заслужил эту Нобелевскую премию, ее надо было отдавать по всем причинам», — заявил Лукашенко. Его слова приводит telegram-канал «Пул первого». Также лидер Беларуси отметил, что лидер Штатов сделал немало для мира, и что Нобелевский комитет присудил премию мира тем, кто не заинтересован в мире. Также Лукашенко отметил, что решение комитета не оказало услугу самому мирному процессу.

В 2025 году Нобелевскую премию мира получила лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо. Награду ей вручили за неустанную работу по продвижению демократических прав народа Венесуэлы и за ее борьбу за достижение справедливого и мирного перехода от диктатуры к демократии.

Сам Трамп ранее неоднократно заявлял, что остановил семь войн. И что никто до него этого не делал. Поэтому лидер Штатов посчитал заслуженным вручить премию ему.

