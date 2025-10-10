«Глупость полная»: Лукашенко раскритиковал Нобелевскую премию

То, что президент США Дональд Трамп не получил Нобелевскую премию мира — полная глупость. Именно с таким заявлением выступил президент Беларуси Александр Лукашенко.
«Глупость полная. Трамп заслужил эту Нобелевскую премию, ее надо было отдавать по всем причинам», — заявил Лукашенко. Его слова приводит telegram-канал «Пул первого». Также лидер Беларуси отметил, что лидер Штатов сделал немало для мира, и что Нобелевский комитет присудил премию мира тем, кто не заинтересован в мире. Также Лукашенко отметил, что решение комитета не оказало услугу самому мирному процессу.
В 2025 году Нобелевскую премию мира получила лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо. Награду ей вручили за неустанную работу по продвижению демократических прав народа Венесуэлы и за ее борьбу за достижение справедливого и мирного перехода от диктатуры к демократии.
Сам Трамп ранее неоднократно заявлял, что остановил семь войн. И что никто до него этого не делал. Поэтому лидер Штатов посчитал заслуженным вручить премию ему.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.