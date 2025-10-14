Медведев: органы власти в России пополнятся участниками СВО

В России взят курс на то, чтобы органы власти пополнялись как можно большим количеством участников спецоперации. Об этом заявил председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев в ходе выступления на Третьем всероссийском форуме партпроекта «Женское движение Единой России» «Женщины, создающие будущее», который проходит на площадке Национального центра «Россия». Медведев подчеркнул, что победа участников СВО на прошедших в сентябре выборах показала, что избиратели им доверяют.  

