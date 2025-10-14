Гендиректор «Каспэнергосбыта» в Дагестане задержан по делу о мошенничестве

Гендиректора «Каспэнергосбыта» подозревают в мошенничестве
Генеральный директор энергосбытовой компании ООО «Каспэнергосбыт» задержан по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба компании «Россети Северный Кавказ».

«... возбудило уголовное дело в отношении генерального директора ООО „Каспэнергосбыт“: Дело возбуждено по части 1 статьи 185.5 (фальсификация решения общего собрания) и части 4 статьи 159 (мошенничество в особо крупном размере)...», — говорится в сообщении telegram-канала. Отмечается, что 14 октября руководитель ООО «Каспэнергосбыт» был задержан.

Ранее «Россети Северный Кавказ» направила в правоохранительные органы Дагестана заявление о факте мошенничества. По информации РИА Новости, во время проверки было выявлено, что генеральный директор энергосбытовой организации Замир Абдурагимов осуществлял незаконное получение денежных средств от жителей Каспийска за предоставленную электроэнергию, не переводя соответствующие суммы в адрес «Россети Северный Кавказ». В результате указанных действий компании был нанесен ущерб, превышающий 5,3 миллиона рублей, отмечается в официальном сообщении.

