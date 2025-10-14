Легенда хип-хопа Ди Энджело скончался на 52-м году жизни

Американский певец и композитор Майкл Юджин Арчер, известный под сценическим именем D Angelo, скончался на 52-м году жизни. О смерти одного из основателей жанра сообщило The Variety со ссылкой на заявление семьи артиста.
«После продолжительной и отважной борьбы с раком Майкл Ди Энджело Арчер, которого фанаты по всему миру знают как D Angelo, покинул этот мир сегодня, 14 октября 2025 года», — приводит заявление семьи The Variety. Новость опубликована на сайте издания.
Музыкант получил широкое признание благодаря своим альбомам Brown Sugar (1995), Voodoo (2000) и Black Messiah (2014), каждый из которых оказал значительное влияние на развитие современного ритм-н-блюза и хип-хопа. За последние две пластинки D»Angelo был удостоен четырех премий Grammy. Музыкальные критики и коллеги по цеху отмечают его роль в становлении и популяризации неосоула — направления, сочетающего элементы классического ритм-н-блюза, соула и хип-хопа.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.