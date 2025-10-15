Трамп наградил своего убитого соратника медалью Свободы

Президент США Дональд Трамп 14 октября 2025 года посмертно наградил консервативного активиста Чарли Кирка президентской медалью Свободы. Об этом стало известно из трансляции церемонии, которая прошла в Белом доме. Высшую государственную награду из рук главы государства получила вдова Кирка — Эрика Кирк, которая после смерти мужа возглавила основанную им некоммерческую организацию Turning Point.
«Чарли отдал всего себя борьбе за свободу слова и права американцев, он вдохновлял миллионы людей своим примером», — заявил президент в ходе церемонии награждения. Он также подчеркнул, что гибель Кирка стала тяжелой утратой для всей страны и выразил соболезнования семье активиста.
Чарли Кирк был смертельно ранен 10 сентября 2025 года во время массового мероприятия в Университете долины Юта. У него остались супруга и двое детей. После трагедии Эрика Кирк взяла на себя руководство Turning Point — организацией, занимающейся поддержкой молодежных консервативных инициатив. Ранее Трамп заявлял, что рассматривает возможность назвать в честь Кирка одну из небольших локаций в Белом доме, как дань памяти его заслугам.
