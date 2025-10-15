Трамп наградил своего убитого соратника медалью Свободы

Соратник Трампа был убит на митинге
Соратник Трампа был убит на митинге Фото:

Президент США Дональд Трамп 14 октября 2025 года посмертно наградил консервативного активиста Чарли Кирка президентской медалью Свободы. Об этом стало известно из трансляции церемонии, которая прошла в Белом доме. Высшую государственную награду из рук главы государства получила вдова Кирка — Эрика Кирк, которая после смерти мужа возглавила основанную им некоммерческую организацию Turning Point.

«Чарли отдал всего себя борьбе за свободу слова и права американцев, он вдохновлял миллионы людей своим примером», — заявил президент в ходе церемонии награждения. Он также подчеркнул, что гибель Кирка стала тяжелой утратой для всей страны и выразил соболезнования семье активиста.

Чарли Кирк был смертельно ранен 10 сентября 2025 года во время массового мероприятия в Университете долины Юта. У него остались супруга и двое детей. После трагедии Эрика Кирк взяла на себя руководство Turning Point — организацией, занимающейся поддержкой молодежных консервативных инициатив. Ранее Трамп заявлял, что рассматривает возможность назвать в честь Кирка одну из небольших локаций в Белом доме, как дань памяти его заслугам.

