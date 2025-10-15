С 2026 года на дорогах России появятся новые знаки «Глухие» и «Стоп-линия»

С 1 января 2026 года на дорогах России начнут устанавливать новые дорожные знаки. Изменения затронут как появление новых обозначений, так и объединение некоторых существующих знаков. Об этом сообщил адвокат МКА «Советник-Центр» Александр Шиманский.
«Знак „Глухие“ установят перед пешеходными переходами рядом с местами, которые посещают слабослышащие. Вертикальный знак „Стоп-линия“ появится там, где установка горизонтального невозможна», — пояснил юрист, приводит агентство «Прайм».
Кроме того, продолжится практика объединения схожих по смыслу указателей. Так, знак парковки объединят с табличкой о способе постановки автомобиля, а знак «Заснеженное покрытие» совместит символы снежинки и облаков с осадками. Такие меры позволят сократить количество дорожных знаков и упростить их восприятие для водителей.
Обновление дорожных знаков связано с вступлением в силу нового ГОСТа с 1 января 2026 года, который предусматривает не только появление новых обозначений, но и объединение нескольких знаков для снижения визуального шума и повышения безопасности. Ранее сообщалось, что изменения также затронут размеры парковочных мест и внедрение табличек с несколькими символами одновременно.
