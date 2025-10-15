Жительница Донецка задержана за работу на СБУ

Срочная новость
Силовики арестовали жительницу города Донецк. При задержании выяснилось, что женщина работала в пользу Украины. Злоумышленница передавала данные об автомобилях у административных зданий города. По данным следствия она была завербована СБУ.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!