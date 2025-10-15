Генсек НАТО анонсировал новое решение по Украине

Рютте заявил, что ожидает новых объявлений стран НАТО о помощи Украине
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил, что ожидает от стран альянса новые решения, касающиеся военной помощи Украине, в том числе, по поставкам средств противовоздушной обороны. Об этом он заявил на встрече министров обороны НАТО в Брюсселе.

«Ожидаю сегодня новые объявления, включая все, что касается ПВО», — заявил Рютте на встрече. Трансляция заседания велась на youtube-канале альянса.

Он отметил, что на этой встрече будут обсуждаться новая инициатива, которая была запущена в августе этого года по закупке американского летального и нелетального оружия Европой для помощи Украине. По его словам, страны НАТО уже имеют обязательства на два миллиарда евро.

Ранее на встрече министров обороны НАТО в Брюсселе министр обороны Эстонии Ханно Певкур сообщил о том, что военная помощь Украине со стороны Запада уменьшается, особенно со стороны США, передает RT. Посланник США при НАТО Мэттью Уитакер, в свою очередь, заявил, что 15 октября страны альянса обещают выделить большую сумму на закупку оружия для Украины. 

