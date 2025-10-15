НАТО активизировалась на границах России и Беларуси

Белоусов заявил. что в последних учениях НАТО приняли участие 60 тысяч военнослужащих
Белоусов заявил. что в последних учениях НАТО приняли участие 60 тысяч военнослужащих

НАТО увеличила военную активность у границ России и Белоруссии. Об этом сообщил министр обороны РФ Андрей Белоусов. По его словам, в недавних учениях на восточном фланге альянса участвовали около 60 тысяч военнослужащих.

«Альянс поддерживает значительное передовое военное присутствие на восточном фланге блока. Активизировал учебно-боевую и разведывательную деятельность у границ наших стран», — заявил Белоусов на совместной коллегии с оборонным ведомством Белоруссии. Его слова приводит Минобороны РФ в своем telegram-канале. Он отметил, что в учениях, прошедших на восточном фланге альянса, было задействовано порядка 60 тысяч военнослужащих.

В Нидерландах 13 октября начались ежегодные учения НАТО Steadfast Noon, в которых участвуют 71 самолет из 14 стран. Германия, Швеция и Финляндия направили свои истребители, в том числе немецкие Tornado и Eurofighter, шведские Jas 39 Gripen и финские F/A-18 Hornet. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что учения направлены на отработку ядерного сдерживания, передает RT.

