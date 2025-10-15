Shaman посвятил песню Ким Чен Ыну и спел ее жителям Северной Кореи

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Shaman посвятил целиком припев своей песни Ким Чен Ыну
Shaman посвятил целиком припев своей песни Ким Чен Ыну Фото:

Российский певец Shaman (Ярослав Дронов) исполнил новую песню, посвященную лидеру КНДР Ким Чен Ыну, на концерте в Пхеньяне. Артист лично представил композицию во время своего второго визита в страну.

«Товарищ Ким Чен Ын, товарищ Ким Чен Ын, Корею он ведет вперед. И в ногу вместе с ним, и в ногу вместе с ним шагает весь народ», — пропел Дронов во время своего выступления. Его цитирует «Общественная служба новостей».

По данным издания, в центре выступления российского певца оказалась тема укрепления российско-корейских отношений. В припеве песни артист воспевает роль Ким Чен Ына, подчеркивая его лидерство. Присутствовавшие на концерте представители КНДР и приглашенные гости встретили выступление аплодисментами.

Из-за поездки в Северную Корею Shaman был вынужден перенести часть российских концертов. На этом фоне в социальных сетях развернулась дискуссия о приоритетах артиста и его отношении к отечественной аудитории. Некоторые пользователи выразили недовольство изменением графика турне, однако часть фанатов поддержала певца, отметив важность культурного обмена.

На концерте в Пхеньяне 10 октября Shaman также исполнил свою новую песню, посвященную северокорейскому народу, которая, по словам очевидцев, была воспринята с энтузиазмом. Лидер КНДР, выйдя на сцену, чтобы поблагодарить российских артистов, даже немного приобнял Дронова. 

В августе Shaman выступил на концерте по случаю 80-летия освобождения Кореи от японской оккупации. На мероприятии присутствовали лидер КНДР Ким Чен Ын и председатель Госдумы Вячеслав Володин. Дронов сравнил свое выступление с рок-концертом. Перед этим Ким Чен Ын посетил музей истории Трудовой партии Кореи, где призвал партийных членов избавиться от бюрократии и злоупотреблений.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российский певец Shaman (Ярослав Дронов) исполнил новую песню, посвященную лидеру КНДР Ким Чен Ыну, на концерте в Пхеньяне. Артист лично представил композицию во время своего второго визита в страну. «Товарищ Ким Чен Ын, товарищ Ким Чен Ын, Корею он ведет вперед. И в ногу вместе с ним, и в ногу вместе с ним шагает весь народ», — пропел Дронов во время своего выступления. Его цитирует «Общественная служба новостей». По данным издания, в центре выступления российского певца оказалась тема укрепления российско-корейских отношений. В припеве песни артист воспевает роль Ким Чен Ына, подчеркивая его лидерство. Присутствовавшие на концерте представители КНДР и приглашенные гости встретили выступление аплодисментами. Из-за поездки в Северную Корею Shaman был вынужден перенести часть российских концертов. На этом фоне в социальных сетях развернулась дискуссия о приоритетах артиста и его отношении к отечественной аудитории. Некоторые пользователи выразили недовольство изменением графика турне, однако часть фанатов поддержала певца, отметив важность культурного обмена. На концерте в Пхеньяне 10 октября Shaman также исполнил свою новую песню, посвященную северокорейскому народу, которая, по словам очевидцев, была воспринята с энтузиазмом. Лидер КНДР, выйдя на сцену, чтобы поблагодарить российских артистов, даже немного приобнял Дронова.  В августе Shaman выступил на концерте по случаю 80-летия освобождения Кореи от японской оккупации. На мероприятии присутствовали лидер КНДР Ким Чен Ын и председатель Госдумы Вячеслав Володин. Дронов сравнил свое выступление с рок-концертом. Перед этим Ким Чен Ын посетил музей истории Трудовой партии Кореи, где призвал партийных членов избавиться от бюрократии и злоупотреблений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...