Shaman посвятил песню Ким Чен Ыну и спел ее жителям Северной Кореи

Российский певец Shaman (Ярослав Дронов) исполнил новую песню, посвященную лидеру КНДР Ким Чен Ыну, на концерте в Пхеньяне. Артист лично представил композицию во время своего второго визита в страну.
«Товарищ Ким Чен Ын, товарищ Ким Чен Ын, Корею он ведет вперед. И в ногу вместе с ним, и в ногу вместе с ним шагает весь народ», — пропел Дронов во время своего выступления. Его цитирует «Общественная служба новостей».
По данным издания, в центре выступления российского певца оказалась тема укрепления российско-корейских отношений. В припеве песни артист воспевает роль Ким Чен Ына, подчеркивая его лидерство. Присутствовавшие на концерте представители КНДР и приглашенные гости встретили выступление аплодисментами.
Из-за поездки в Северную Корею Shaman был вынужден перенести часть российских концертов. На этом фоне в социальных сетях развернулась дискуссия о приоритетах артиста и его отношении к отечественной аудитории. Некоторые пользователи выразили недовольство изменением графика турне, однако часть фанатов поддержала певца, отметив важность культурного обмена.
На концерте в Пхеньяне 10 октября Shaman также исполнил свою новую песню, посвященную северокорейскому народу, которая, по словам очевидцев, была воспринята с энтузиазмом. Лидер КНДР, выйдя на сцену, чтобы поблагодарить российских артистов, даже немного приобнял Дронова.
В августе Shaman выступил на концерте по случаю 80-летия освобождения Кореи от японской оккупации. На мероприятии присутствовали лидер КНДР Ким Чен Ын и председатель Госдумы Вячеслав Володин. Дронов сравнил свое выступление с рок-концертом. Перед этим Ким Чен Ын посетил музей истории Трудовой партии Кореи, где призвал партийных членов избавиться от бюрократии и злоупотреблений.
