Ярославу Дронову 33 года: в чем феномен народной любви к певцу, который заSHAMANил всю страну

Российский певец, композитор и Заслуженный артист России SHAMAN (Ярослав Дронов) празднует день рождения. 22 ноября 2024 года ему исполняется 33 года. О биографии, личной жизни и феномене популярности певца — в материале URA.RU.
Отец SHAMAN'a тоже музыкант
Дронов родился 22 ноября 1991 года в городе Новомосковск Тульской области в музыкальной семье. Его отец Юрий — профессиональный музыкант, гитарист, а мама Людмила — психолог и логопед по специальности. Родители с детства прививали сыну музыкальный вкус. Известно, что прабабушка певца была солисткой Оренбургского хора.
Музыкальный мальчик
На большую сцену Ярослав начал выходить уже в четыре года. В составе вокально-эстрадного коллектива «Ассорти» юный солист ездил на гастроли и принимал участие в концертах, конкурсах городского, областного, всероссийского и международного уровня.
Он окончил музыкальную школу по классу народного пения и поступил в музыкальный колледж имени Глинки в Новомосковске по специальности «руководитель народного хора». Высшее музыкальное образование певец получил, переехав в Москву в 2012 году.
Карьера пошла
Своеобразным трамплином в карьере певца стало участие в шоу «Фактор А» и «Голос». В 2013 году о Ярославе Дронове узнали многие. В третьем сезоне проекта «Фактор А» на отборочном этапе он исполнил композицию «Дельтаплан» Валерия Леонтьева. Певец успешно прошел все туры и занял в проекте третье место.
В конце 2013 года Дронов стал солистом кавер-группы «Час Пик». А в 2014 успешно прошел кастинг и стал участником третьего сезона проекта «Голос». Ярослав выбрал в качестве наставника Пелагею и успешно дошел до финала, став вторым. По слухам, после проекта Пелагея приглашала певца работать в ее коллективе, но он отказался.
Первая любовь и последние отношения
Сам артист не любит афишировать семейные отношения. Известно, что певец был женат дважды и имеет дочь от первого брака.
Первой супругой Ярослава стала преподавательница музыкальной школы, где он занимался в родном Новомосковске — Марина Рощупкина. Музыкант в свои 16 лет влюбился в учительницу народного пения, которой на тот момент было 22 года. Пара официально зарегистрировала отношения в 2012 году, через два года у них родилась дочь Варвара, она унаследовала музыкальные способности своих родителей. Сохранить семью у пары не получилось. Ярослав жил в Москве, а Марина не хотела перебираться в столицу. В 2016 году супруги подали на развод. Бывшая жена Дронова по-прежнему работает преподавателем. Артист поддерживает связь с дочерью Варей и участвует в ее воспитании.
Второй женой SHAMANа стала Елена Мартынова, с которой они пробыли в браке около семи лет. Они поженились в 2017 году, о чем певец сообщил в социальных сетях. Пара старалась не афишировать свою личную жизнь и редко появлялась на публике вместе. Осенью 2024-го пара сообщила о разводе. Причинами расставания стали разные взгляды на жизнь, насыщенный график и разные жизненные цели. Елена Мартынова удалила все фотографии с бывшим мужем из своих социальных сетей.
Летом 2024 года, когда Ярослав еще был женат, начали появляться слухи о романе Шамана и певицы Сои (Асият Сайгидовой) после того, как они вместе приняли участие в «Новой волне». А уже в сентябре появились первые фотографии SHAMAN»а и Сои, на которых они скрывали своих чувств. Чуть позже, на вручении звания заслуженного артиста Ярославу Дронову, пара была замечена целующейся. Однако, многие считают этот роман пиаром, перед предстоящей премьерой этно-оперы «Князь Владимир», которая запланирована на февраль 2025 года. В опере SHAMAN играет князя Владимира, а Соя исполняет роль его жены Рогнеды.
Музыка или бизнес
В октябре стало известно, что певец Ярослав Дронов подал две заявки на регистрацию товарного знака «Я русский» в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент). Согласно документам, первый бренд «Я русский» будет использоваться для производства и продажи алкогольных напитков, таких как водка, медовуха, сидры, соджу, виски, ром и джин.
Помимо этого, бренд «Я Русский» также включает в себя такие товары, как секс-игрушки, ароматизаторы воздуха, косметические средства, научное и музыкальное оборудование, а также организацию шоу-программ и концертов. Пресс-служба артиста, объясняла такое решение борьбой с создателями контрафактной продукции, которые использовали образ музыканта и его бренд без его согласия.
Общественность такой порыв артиста не оценила. Например, первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ксения Горячева заявила, что «патриотизм — это не товар, который можно продать в бутылке» и призвала формировать образ русского человека, который ассоциируется с силой духа, культурными и спортивными достижениями, а не с водкой.
ЗаSHAMANил всю страну: за что его любят в России
Уникальность
Одними из основных причин признания творчества Дронова можно назвать его уникальный голос с неповторимым тембром, а также музыкальный стиль, который сочетает в себе элементы разных жанров. И то и другое делает певца особенным и не похожим на других артистов.
Продюсер музыкальных проектов, музыкальный критик Павел Рудченко в разговоре с URA.RU предположил, что SHAMAN смог обрести такую популярность благодаря удачному таймингу.
«Патриотические песни выпускались долгое время, это было действительно так, разными исполнителями, но сейчас он является номером один в этом жанре. И на данный момент, в ближайшее время вряд ли кто-то перетянет на себя столько внимания с патриотической песней. Он выстрелил очень вовремя и стал номером один», — заявил Рудченко.
Глубокий смысл
Тексты песен, которые исполнитель пишет сам, отличаются глубоким смыслом, в них он затрагивает актуальные вопросы. Через свое творчество звезда передает мысли и эмоции, которые созвучны с теми, что испытывают слушатели — вероятно, поэтому одними из самых популярных его композиций являются патриотические.
Живое творчество и стиль
На своих концертах SHAMAN поражает зрителей энергетикой и эмоциональностью, создавая неповторимую атмосферу и моментально захватывая публику. А его необычный имидж — прическа, кожаные штаны и патриотический уклон — создают уникальный образ, что вкупе с настоящим талантом оказывает непередаваемый эффект на поклонников. Музыкальный критик Евгений Бабичев считает, SHAMAN артист новой формации, который старается привлечь внимание более молодой аудитории к уже знакомому жанру.
«Нечто похожее подобного формата (патриотической песни — прим. URA.RU) мы уже слышали в 90-е, например, от [Олега] Газманова или [Николая] Расторгуева, может быть, [Александра] Розенбаума. Это все артисты для старшего поколения. Здесь же молодой парень, видный, фактурный с нестандартной внешностью, пытается привлечь внимание аудитории, в том числе и молодежной аудитории, к серьезным проблемам», — заявил Бабичев URA.RU.
Он также отметил, что Дронов на сцене уже давно и прошел много различных конкурсов, но смог стать популярным только, когда нашел свою нишу, оказавшись в нужное время в нужном месте. «То есть вот эта вот волна, она уже как бы поднялась и его просто понесла. Остальное дело техники, здесь уже остается только плыть по течению», — заключил Бабичев.
Социальная поддержка
Помимо творческих успехов, исполнитель ведет активную социальную жизнь, поддерживает различные благотворительные проекты, оказывает помощь тем, кто в ней нуждается. Это, безусловно, показывает Дронова с положительной стороны не только в профессиональном, но и личностном плане.
По данным опроса ВЦИОМ за 2023 год, SHAMAN вошел в список пяти самых патриотичных музыкантов отечественной эстрады. Исполнителя хита «Я русский» отметили, как патриота-музыкантов 28% опрошенных.
Любовь к SHAMAN'у — это навсегда?
Осенью 2024 года ряд СМИ отмечал, что билеты на концерт Ярослава Дронова пользуются меньшим спросом. Так, в сентябре SHAMAN анонсировал свое выступление в Свердловской области. Тогда концерты оказались на грани фиаско. За несколько дней до встречи артиста со слушателями, не было раскуплено и половины билетов. Предсказать, сойдет ли популярность Дронова на нет, музыкальные критики не могут. Однако считают, что SHAMAN может эксперементировать со стилем, чтобы завоевать еще больше поклонников.
«Я, ресурс SHAMAN'a, вижу, что, в принципе, он мог бы себе попробовать, ну, например, что-то в стиле, в формате Джорджа Майкла, например, попробовать, да, что-то такое интересное, а-ля Кэролос Уисперс. Что-то такое с саксофоном, да, распевное, по крайней мере, фактура, по крайней мере диапазон позволяет сделать красиво, мелодично, попсово, но не для всех», — поделился с URA.RU Евгений Бабичев.
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