Реклама

В Челябинске загорелся мебельный цех. Фото, видео

19 октября 2025 в 18:13
Сотрудники МЧС России работают на пожаре в Челябинске

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области © URA.RU

В Челябинске произошел пожар в цехе по изготовлению мебели, расположенном на улице Кожзаводской. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. 

«К счастью, на момент возникновения возгорания в здании никто не находился. Сотрудникам МЧС удалось взять ситуацию под контроль. Огонь, который охватил 150 квадратных метров, был локализован, а открытое пламя — потушено», — отмечают в пресс-службе ведомства.

Благодаря оперативным действиям пожарных, угроза распространения огня на соседние территории была устранена. В настоящее время на месте происшествия продолжают работу 20 пожарных и пять единиц спецтехники из Челябинского гарнизона. Спасатели проводят проливку для предотвращения возможных повторных возгораний.

На момент ЧП в здании людей не было.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области © URA.RU


