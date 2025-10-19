Магнитогорский «Металлург» впервые в истории КХЛ забросил девять шайб за матч

Голевая феерия: «Металлург» установил рекорд результативности Фото: Илья Московец © URA.RU

Магнитогорский «Металлург» установил историческое достижение в матче Континентальной хоккейной лиги против нижнекамского «Нефтехимика». Хоккеисты одержали победу со счетом 9:6 и впервые за всю историю выступлений в КХЛ забросили девять шайб в одной игре. Об этом передает корреспондент URA.RU, следивший за ходом игры.

«Игра, завершившаяся со счетом 9:6, войдет в летопись клуба: магнитогорцы впервые за все выступления в КХЛ забросили девять шайб в одной игре, побив свой предыдущий рекорд в восемь голов. Уже первый период стал кошмаром для гостей. „Металлург“ быстро развил колоссальное преимущество, отправив в ворота „Нефтехимика“ пять безответных шайб»,— передает корреспондент URA.RU.

Настолько стремительный разгром вынудил главного тренера «Нефтехимика» Игоря Гришина уже к концу первой двадцатиминутки заменить основного голкипера Ярослава Озолина на Семена Любалина». Однако и это не остановило обвал. Во втором периоде «Металлург» продолжил свой голевой ураган, и после трех пропущенных шайб тренерский штаб «Нефтехимика» был вынужден вернуть Озолина обратно в ворота.

При этом «Нефтехимик» проявил невероятный характер, трижды поразив ворота «Металлурга», находясь в меньшинстве. Эта редкая результативность в неполном составе стала ярким штрихом в игре.