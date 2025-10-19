Челябинский губернатор Текслер поздравил дорожников

Губернатор Текслер поздравил с профессиональным праздником дорожников Фото: Роман Наумов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил работники дорожного хозяйства с профессиональным праздником, который в этом году отмечается 19 октября. Глава региона отметил вклад отрасли в развитие и безопасности области.

«Дорогие дорожники и ветераны отрасли! Примите самые искренние поздравления с вашим профессиональным праздником — с Днем работников дорожного хозяйства. Вы обеспечиваете надежную связь между городами и селами, а ваша ежедневная работа — это гарантия безопасности региона. Желаю всем крепкого здоровья, благополучия и новых успехов», — говорится в поздравлении Текслера.