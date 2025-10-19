Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

Челябинский губернатор Текслер поздравил дорожников

19 октября 2025 в 17:41
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Губернатор Текслер поздравил с профессиональным праздником дорожников

Губернатор Текслер поздравил с профессиональным праздником дорожников

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил работники дорожного хозяйства с профессиональным праздником, который в этом году отмечается 19 октября. Глава региона отметил вклад отрасли в развитие и безопасности области. 

«Дорогие дорожники и ветераны отрасли! Примите самые искренние поздравления с вашим профессиональным праздником — с Днем работников дорожного хозяйства. Вы обеспечиваете надежную связь между городами и селами, а ваша ежедневная работа — это гарантия безопасности региона. Желаю всем крепкого здоровья, благополучия и новых успехов», — говорится в поздравлении Текслера. 

Как отметил губернатор в своем поздравлении, область демонстрирует рекордные темпы в дорожном строительстве. Ежегодно в регионе ремонтируют и реконструируют свыше 800 километров дорог. Для поддержания их в хорошем состоянии в любое время года ежегодно закупается больше ста единиц новой специализированной техники. 

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал