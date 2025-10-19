Челябинский губернатор Текслер поздравил дорожников
Губернатор Текслер поздравил с профессиональным праздником дорожников
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил работники дорожного хозяйства с профессиональным праздником, который в этом году отмечается 19 октября. Глава региона отметил вклад отрасли в развитие и безопасности области.
«Дорогие дорожники и ветераны отрасли! Примите самые искренние поздравления с вашим профессиональным праздником — с Днем работников дорожного хозяйства. Вы обеспечиваете надежную связь между городами и селами, а ваша ежедневная работа — это гарантия безопасности региона. Желаю всем крепкого здоровья, благополучия и новых успехов», — говорится в поздравлении Текслера.
Как отметил губернатор в своем поздравлении, область демонстрирует рекордные темпы в дорожном строительстве. Ежегодно в регионе ремонтируют и реконструируют свыше 800 километров дорог. Для поддержания их в хорошем состоянии в любое время года ежегодно закупается больше ста единиц новой специализированной техники.
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!