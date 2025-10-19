Локомотив снес выехавший на переезд грузовик в Челябинской области
Водитель грузового автомобиля выехал на переезд перед приближающимся тепловозом
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
В Челябинской области вечером 19 октября на железнодорожном переезде между станциями Курамино и Устиново маневровый локомотив столкнулся с грузовым автомобилем, который выехал на пути перед приближающимся поездом. Об этом сообщает пресс-центр Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД).
«Причиной инцидента стал выезд водителя грузовой машины на регулируемый железнодорожный переезд в момент, когда к нему приближался маневровый тепловоз. Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, столкновения избежать не удалось», — пояснили в пресс-центре ЮУЖД.
По предварительным данным, никто не пострадал, схода подвижного состава также не произошло. В результате аварии железнодорожное движение не было ограничено, пассажирские и грузовые поезда продолжают следовать по расписанию. Сейчас специалисты выясняют все обстоятельства случившегося и оценивают возможный ущерб.
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!