Локомотив снес выехавший на переезд грузовик в Челябинской области

В Челябинской области вечером 19 октября на железнодорожном переезде между станциями Курамино и Устиново маневровый локомотив столкнулся с грузовым автомобилем, который выехал на пути перед приближающимся поездом. Об этом сообщает пресс-центр Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД).

«Причиной инцидента стал выезд водителя грузовой машины на регулируемый железнодорожный переезд в момент, когда к нему приближался маневровый тепловоз. Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, столкновения избежать не удалось», — пояснили в пресс-центре ЮУЖД.