Путин выступит на пленарном заседании форума «Российская энергетическая неделя»

Президент России Владимир Путин выступит с обращением на пленарном заседании VIII Международного форума «Российская энергетическая неделя» в Москве 16 октября. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По словам представителя Кремля, выступление президента ожидается в ближайшие полтора часа и станет центральным событием энергетического форума.
«Совсем скоро, через полтора часа, ожидаем выступление президента на пленарном заседании VIII Международного форума „Российская энергетическая неделя“», — заявил представитель Кремля, уточнив, что российский президент обратится с обращением к участникам форума. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
Песков уточнил, что в первой половине дня Путин работает в Кремле, проводя запланированные рабочие встречи. Вечером же российский может провести международный разговор.
Форум «Российская энергетическая неделя» проводится ежегодно с 2017 года и считается одной из главных площадок для обсуждения ключевых трендов в энергетике на евразийском пространстве. В этом году мероприятие проходит в Москве с 15 по 17 октября.
Международный форум «Российская энергетическая неделя» (РЭН) считается одной из важнейших российских платформ для обсуждения актуальных проблем и перспектив развития мирового топливно-энергетического комплекса. В ходе мероприятия участники анализируют основные отраслевые тренды, формируют приоритеты будущего развития энергетики, а также обсуждают меры по эффективному противодействию современным вызовам. В форуме традиционно принимают участие главы государств и правительств, представители ведущих мировых энергетических компаний, признанные эксперты отрасли и представители средств массовой информации.
