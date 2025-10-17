Беспилотники массово атаковали регионы РФ, массово закрываются аэропорты. Онлайн-трансляция

В ночь на 17 октября с ограничениями в работе столкнулись аэропорты сразу нескольких городов
В ночь на 17 октября с ограничениями в работе столкнулись аэропорты сразу нескольких городов
Спецоперация РФ на Украине

Украинские дроны атаковали российские регионы в ночь на 17 октября. Опасность атаки БПЛА объявили в Краснодарском крае. Также режим объявлен в Татарстане, Пензенской, Тульской, Брянской и Липецкой областях. По информации Росавиации, на фоне этого закрыты девять аэропортов. Последние новости о налетах беспилотников ВСУ на регионы РФ — в трансляции URA.RU.

