Рухнули цены на авиабилеты из Перми в Сочи

В октябре 2025 года снизились цены на авиабилеты из Перми в Сочи. Стоимость перелета на одного человека начинается от 1,5 тысячи рублей. Об этом сказано на сайтах авиакомпаний.
«Рейс Пермь — Сочи. Вылет запланирован на 22 октября 2025 года в 5:50. Время в пути составляет 3 часа 45 минут. Стоимость от 1,5 тысячи рублей на человека», — написано на сайте авиакомпании. Уточняется, что стоимость указана без багажа. Тариф с багажом начинается от 3,7 тысячи рублей. При этом билеты на обратные рейсы в октябре и ноябре стоят в два раза больше — от 7 тысяч рублей.
Руководитель пермского туристического агентства «Планета» Екатерина Волочкова предположила, что снижение цен на авиабилеты может быть связано с несколькими факторами. Во-первых, людям тревожно туда лететь из-за участившихся сообщений о беспилотной опасности. Во-вторых, в том регионе осенью часто наблюдается ухудшение погодных условий. На побережье может пойти дождь, а в горах — снег. В-третьих, сейчас сезон низкого спроса, когда море уже холодное, а снега в горах недостаточно для катания на лыжах или сноуборде. «Как будто смысла сейчас ехать в Сочи нет. Возможно, в связи с этим произошло снижение цен на перелеты. Но это только мое личное персональное наблюдение», — рассказала Екатерина Волочкова корреспонденту агентства.
