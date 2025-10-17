Путин провел совещание Совбеза по добыче ресурсов на дне

Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе оперативного совещания с постоянными членами Совета безопасности инициировал обсуждение темы освоения минеральных ресурсов, расположенных на морском дне. Заседание прошло в закрытом режиме.
"У нас сегодня в повестке дня вопрос разработки минеральных ресурсов на морском дне. Несколько докладчиков", — сказал он. Сообщение опубликовано на сайте Кремля.
Путин предложил с докладами выступить министру природных ресурсов и экологии Александру Козлову, министру иностранных дел Сергею Лаврову, а также министру промышленности и торговли Антону Алиханову. Как стало известно, накануне глава государства проинформировал постоянных членов Совета Безопасности Российской Федерации о деталях состоявшегося телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом.
