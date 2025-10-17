Путин провел совещание Совбеза по добыче ресурсов на дне

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Путин обсудил с Совбезом разработку ресурсов на морском дне
Путин обсудил с Совбезом разработку ресурсов на морском дне Фото:

Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе оперативного совещания с постоянными членами Совета безопасности инициировал обсуждение темы освоения минеральных ресурсов, расположенных на морском дне. Заседание прошло в закрытом режиме.

"У нас сегодня в повестке дня вопрос разработки минеральных ресурсов на морском дне. Несколько докладчиков", — сказал он. Сообщение опубликовано на сайте Кремля.

Путин предложил с докладами выступить министру природных ресурсов и экологии Александру Козлову, министру иностранных дел Сергею Лаврову, а также министру промышленности и торговли Антону Алиханову. Как стало известно, накануне глава государства проинформировал постоянных членов Совета Безопасности Российской Федерации о деталях состоявшегося телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе оперативного совещания с постоянными членами Совета безопасности инициировал обсуждение темы освоения минеральных ресурсов, расположенных на морском дне. Заседание прошло в закрытом режиме. "У нас сегодня в повестке дня вопрос разработки минеральных ресурсов на морском дне. Несколько докладчиков", — сказал он. Сообщение опубликовано на сайте Кремля. Путин предложил с докладами выступить министру природных ресурсов и экологии Александру Козлову, министру иностранных дел Сергею Лаврову, а также министру промышленности и торговли Антону Алиханову. Как стало известно, накануне глава государства проинформировал постоянных членов Совета Безопасности Российской Федерации о деталях состоявшегося телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...