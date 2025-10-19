На трассе Тюмень — Омск УАЗ насмерть сбил пешехода

На 180-м километре автодороги Тюмень-Омск в Омутинском районе 63-летний мужчина погиб под колесами автомобиля «Скания» после столкновения Toyota с УАЗом. Об этом сообщили в telegram-канале Госавтоинспекции Тюменской области. «63-летний пешеход сбит автомобилем „Скания“ на 180-м километре федеральной автодороги Тюмень-Омск в Омутинском районе Тюменской области. Световозвращающий жилет водитель „Тойоты“ не надел», — пишут в посте. По предварительным данным, водитель Toyota сначала столкнулся с УАЗом, а затем вышел на дорогу, где его сбила фура. Обстоятельства происшествия выясняются.