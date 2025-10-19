Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Происшествия

ДТП

На трассе Тюмень — Омск УАЗ насмерть сбил пешехода

19 октября 2025 в 12:53
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Срочная новость , заглушка, ура ру, Срочная новость

Водитель Toyota сначала вышел из машины, после столкновения с УАЗом

Фото: Илья Московец © URA.RU

На 180-м километре автодороги Тюмень-Омск в Омутинском районе 63-летний мужчина погиб под колесами автомобиля «Скания» после столкновения Toyota с УАЗом. Об этом сообщили в telegram-канале Госавтоинспекции Тюменской области. «63-летний пешеход сбит автомобилем „Скания“ на 180-м километре федеральной автодороги Тюмень-Омск в Омутинском районе Тюменской области. Световозвращающий жилет водитель „Тойоты“ не надел», — пишут в посте. По предварительным данным, водитель Toyota сначала столкнулся с УАЗом, а затем вышел на дорогу, где его сбила фура. Обстоятельства происшествия выясняются.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал